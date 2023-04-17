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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نقابة الأطباء بالسودان: ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 97 قتيلا وإصابة 365 شخصا

اشتباكات في السودان
اشتباكات في السودان
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أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى ما لا يقل عن 97 قتيلا وإصابة 365.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية،، سقوط 83 ضحية و1126 جريحا في اشتباكات السودان المستمرة على مدى يومين.

واندلعت اشتباكات السبت بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

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