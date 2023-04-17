الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية السوري ويتسلم رسالة من الأسد

أفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس الأحد، بأن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل، وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، حاملاً رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد.

ويزور وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد، تونس اليوم الإثنين، في زيارة عمل تستمر لمدة يومين بدعوة من نظيره التونسى نبيل عمار.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان الأحد - أن "هذه الزيارة تأتي تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، وقرار السلطات السورية بإعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".