اليوم.. تكريم الفائزين في مسابقة «الأوقاف» لحفظ القرآن الكريم بشمال سيناء

الإثنين 17/أبريل/2023 - 06:06 ص

تحتفل وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين، بتكريم الفائزين فى المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء التي نظمت بمشاركةً بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء، ضمن فعاليات الاحتفال بليلة القدر.



قال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه سيقوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بتكريم الفائزين فى احتفال محافظة شمال سيناء بليلة القدر فى المدينة الشبابية بالعريش اليوم الإثنين 26 رمضان 1444ه‍- 17 أبريل 2023م، بحضور ومشاركة قيادات مديرية أوقاف شمال سيناء، ورموز المحافظة للاحتفال بحفظة القرآن الكريم وتكريمهم.

وأضاف أنه أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن أسماء أوائل الناجحين في المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء مشاركةً بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء فى المستويات الأربعة للمسابقة وهى.

المستوى الأول المرحلة الابتدائية 7 أجزاء، والمستوى الثاني المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، والمستوى الثالث للمرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، "أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم"، إلى جانب الإلمام بالآداب العامة في الإسلام ويتم تكريم الفائزين بجوائز مالية وشهادات تقدير.

وأشار مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه يتواصل عقد لقاءات ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد النصر بالعريش وسط حضور جماهيري حاشد،تنفيذًا لتعليمات وزارة الأوقاف بمسجد النصر بالعريش بعد أداء صلاة التراويح، وسط حضور جماهيري حاشد من رواد المسجد ومن المقرر أن تستمر لقاءات "ملتقى الفكر الإسلامي" الرمضانى يوميًا فى شهر رمضان عقب صلاة التراويح بمسجد النصر بالعريش، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأوقاف شمال سيناء، حتى آخر ليلة من ليالي الشهر الفضيل.