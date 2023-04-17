شركة روسية تطور أول نموذج لنظارة الواقع المختلط

الإثنين 17/أبريل/2023 - 06:16 ص

طوّرت إحدى الشركات الروسية الطلابية الناشئة نموذجا أوليا لنظارة الواقع المختلط وهي الأولى في روسيا.

فقد طوّرت شركة SKADI Technologies من جامعة التعدين في بطرسبورغ الروسية نموذجا أوليًا لنظارة الواقع المختلط، وهي أولى النظارات من هذا النوع في روسيا، ويمكن استخدامها للعمل في مؤسسات الصناعة والطب والتعليم، وستكون قادرة في المستقبل على استبدال الهواتف الذكية الحديثة. أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن منصة "المبادرة التكنولوجية القومية".

يشار إلى أن تكنولوجيا التبيان birdbath شكّلت أساسا لمبتكرات الشركة الناشئة الطلابية. ويكمن مبدأ العمل هذا في أن الأشعة التي تمر عبر مرآة شفافة خاصة تنعكس بزاوية 90 درجة مباشرة في عين الإنسان.

وبمساعدة حركات الأصابع والإيماءات المختلفة، يمكن لأي شخص التحكم في واجهة المستخدم لنظام تشغيل النظارات. ويساهم مثل هذا المزيج من العالميْن الحقيقي والرقمي في الانغماس الأكثر فعالية في بيئة العمل، وجميع المعلومات الضرورية موجودة أمام أعين المستخدمين. وبفضل ذلك، يمكن استخدام النظارات في صناعات مختلفة، بدءًا من السلامة الصناعية وانتهاء بتصفح الإنترنت.

وفي الوقت الحالي، أعد المهندسون في الشركة 3 إصدارات من النظارات، وهي: النظارات ذات الشاشة الواحدة والنظارات ذات الشاشتيْن والجهاز المدمج في الخوذة. ويكفي شحن بطاريات الأجهزة لمدة 6 ساعات.