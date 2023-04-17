مرتضى منصور يهنئ طائرة الزمالك بالتتويج بالدوري

تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالتهنئة للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه على حساب فريق الأهلي.

وأثنى رئيس نادي الزمالك بالأداء الرجولي للاعبي فريق الكرة الطائرة، وأشاد بالجهاز الفني والمجهود المبذول من الجميع من أجل حصد اللقب.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بقلب الدوري للمرة الـ 28 في تاريخه بعد الفوز علي نظيره فريق الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في ثاني مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:25/20، 26/24، 23/25، 16/25، 15/13.

يذكر أن فريق الزمالك فاز بالأمس على الأهلي بنتيجة 3/1 في أولى مباريات الدور النهائي التي أقيمت بنظام best of3 على أن يتوج الفريق الفائز بمباراتين ببطولة الدوري وهو ما فعله الزمالك بفوزه الثاني اليوم.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على العاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.