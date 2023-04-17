28 لقب دوري لـ«طائرة الزمالك».. تعرف عليهم

توج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب الدوري بعد الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت انتهت، منذ قليل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في ثاني مباريات بطولة دوري الكرة الطائرة.

ويعد هذا اللقب هو الـ 28 في تاريخ الزمالك، حيث توج الفارس الأبيض بدرع الدوري من قبل في 28 مناسبة:

أعوام1959 و 1960 و1962 و 1963 و 1964 و 1965 و 1966 و 1969 و 1971 و 1972 و 1973 و 1974،1975 و 1979 و 1986 و 1988 و 1989 و 1991 و 1992 و 1993 و 1997 و 1998 و 2001 و 2005 و2008 و 2015 و2022، ومنذ قليل دوري 2023 هو الثامن والعشرون.

يذكر أن فريق الزمالك فاز أمس على الأهلي بنتيجة 3/1 في أولى مباريات الدور النهائي التي أقيمت بنظام best of3 على أن يتوج الفريق الفائز بمباراتين ببطولة الدوري، وفاز الزمالك بمجموع مباراتين وحصد اللقب رسميا منذ قليل.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على العاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.