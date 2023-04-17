سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنهائي كأس مصر بعد الفوز على هليوبلويس

نجح فريق النادي الأهلي في حجز البطاقة التأهل الثانية لنهائي كأس مصر لكرة السلة "سيدات" بعد الفوز على فريق هليوبوليس، مساء أمس الأحد، في دور نصف النهائي بنتيجة 76-43.

وتمكن الجزيرة من حجز أول بطاقات الدور النهائي من المسابقة بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 79/71 في اللقاء الذي أقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وسيطر الأهلي على مجريات المباراة وحسم الأشواط الأربعة لصالحه أمام نادي هليوبلويس بنتائج جاءت كالتالي: 16/13 – 40/20 – 53/35 – 76/43.

وحصلت ميرال أشرف لاعبة النادي الأهلي على لقب أفضل لاعبة في المباراة بعد أن نجحت في تسجيل 9 نقاط وصناعة 5 فرص للتسجيل ساهمت بهم في فوز فريقها.

يذكر أن المباراة النهائية لكأس مصر "سيدات" يقام يوم الثلاثاء المقبل بين الأهلي والجزيرة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين سبورتنج وهليوبوليس في تمام الساعة التاسعة مساءً.