هدى المفتي تعترف بمشاعرها لصديقها في «الصندوق»

على ما يبدو أن هدى المفتى ( نور) تحاول تصحيح ما ارتكبته من أخطاء تجاه المقربين منها وتحاول الانفتاح فى التعبير عن مشاعرها بعد أن ظلت تصد الجميع عنها حيث اعتذرت لوالدها عما بدر منها وعبرت لصديقها يوسف ( على قاسم) عن مشاعرها وذلك ضمن أحداث الحلقة ال١١ من المسلسل الرمضاني " الصندوق".



بعد أن تركت بيت والدها وصورت فيديو مع أصدقائها عن صندوق الألغاز، أدركت نور خطأها وتجاهلها لتحذيرات والدها من البحث عن هوية قاتل قد يلحق الأذى بها وذهبت لتعتذر لوالدها في مقر عمله ثم عادت إلى بيته. وفى الوقت نفسه اعترفت بمشاعرها ليوسف وذلك بعد شعورها بالندم لشكها في تورطه فى قتل الضحايا حيث أدركت أنها دائما ما تحاول تشويه صورة الذين تتقرب إليهم.

تدور أحداث مسلسل الصندوق في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول ثلاثة أصدقاء (نور ويوسف وياسين) يصلهم صندوقا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.

مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC ومنصة شاهد.