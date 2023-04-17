بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة الـ26 من رمضان

اقترب شهر رمضان على الانقضاء ودائما ما نبحث عن الأدعية التي نناجي فيها الله سبحانه وتعالى ونسأله رضاه عنا وعفوه في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، وفى الليلة السادسة والعشرين من رمضان وكذلك دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر القرآن، تلك من الأدعية التي يحرص عليها الكثيرون في هذا الوقت الطيب من الشهر الكريم، ففيه أوقات يستجاب فيه الدعاء منها الثلث الأخير من الليل وعند الإفطار، حيثما ورد في السنة النبوية أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد، بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحٗا مُّبِينٗا (1) لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا (2) وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصۡرًا عَزِيزًا (3) هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ إِيمَٰنِهِمۡۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا (4)) صدق الله العظيم.

اللهم افتح لنا فتحا مبينًا وانصرنا نصرًا عظيمًا اللهم نثني عليك يا رحمن ارحمنا، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك الهادي الأمين ورسولك الخلوق الصادق، اللهم نتوسل إليك يا غفار اغفر لنا، اللهم نتوب إليك يا تواب اقبل توبتنا، اللهم اقبل دعائنا واعتق رقابنا من النار، اللهم انصرنا على كل معتدِِ آثم على المصريين داخل الحدود وخارجها، اللهم انصر خير أجناد الأرض على كل عدو وخصيم مبين، بسم الله الرحمن الرحيم ( لِّيُدۡخِلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡۚ وَ كَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوۡزًا عَظِيمٗا (5)) صدق الله العظيم.

اللهم فوزا بليلة القدر يا رب، اللهم رضاك والجنة، اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وتهجدنا وتوسلنا لك يا الله، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشفى مرضانا وارحم شهدائنا وموتانا وقنا عذاب النار يا الله اللهم أنت للضعفاء والمكسورين جبار يا الله اجبر خواطرنا برضاك عنا وغفرانك لذنوبنا، بسم الله الرحمن الرحيم ( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ (1)) صدق الله العظيم.

اللهم أدبنا كما أدبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله ارفع مقامنا بحسن الخلق فقد بعثت الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق فاجعلنا نتحلى بمكارم الخلق، اللهم آتنا الحكمة النبوية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ (2)) صدق الله العظيم، اللهم صلى وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد، اللهم لا تجعلنا نجهر بسوءا، اللهم زينا بالحياء، اللهم اجعلنا نخشاك فى كل وقت يارب بسم الله الرحمن الرحيم (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصۡوَٰتَهُمۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ لِلتَّقۡوَىٰۚ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٌ عَظِيمٌ (3))صدق الله العظيم.

اللهم اجبرنا بقلوبنا نناجيك يا الله، اللهم حبب إلينا عبادتك والاقتداء بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم احفظ مصر وشعبها وأرضها ورئيسها وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وبارك فى رجال قواتنا المسلحة وقويهم على أعداء مصر، الحمدلله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.