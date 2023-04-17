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الإثنين 17 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سماع دوي قصف مكثف في محيط منطقة جنوب غرب الخرطوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت قناة "العربية" الإخبارية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

عن سماع دوي قصف مكثف في محيط منطقة جنوب غرب الخرطوم وتجدد الاشتباكات بين أطراف النزاع السوداني.

واندلعت اشتباكات السبت بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

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