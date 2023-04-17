بعد ضبطه متلبسًا.. النيابة تأمر بحبس تاجر «الآيس» في الغردقة

الإثنين 17/أبريل/2023 - 01:47 ص

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الاتجار بالمواد المخدرة، نجحت قوة أمنية في ضبط أحد الأشخاص ويدعى "عبد الرحمن سمير حلمي" مقيم بحدائق القبة بالقاهرة، وبحوزته نصف كيلو من مخدر «الآيس».

وكانت المعلومات قد وردت للنقيب "عمرو والي" معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بالنصف جملة، وبحوزته كمية كبيرة يقوم بتوزيعها على عملائه بالغردقة.

وقام النقيب بإخطار المقدم "إسلام عبد الحميد" رئيس مباحث قسم شرطه أول الغردقة والذي بدوره قام بإخطار اللواء "أشرف البيلي" مدير مباحث البحر الأحمر، والذي قام بتكليف رئيس مباحث القسم والضابط المعاون بإعداد كمين لضبط المتهم بعد إصدار إذن من النيابة.



وبعد إعداد الكمين اللازم، تم ضبط المتهم وبحوزته نصف كيلو من مخدر (الآيس)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام وإرسال المواد المشتبه في كونها مخدرة للمعمل الكيماوي للفحص ولعرض تقرير فني بعد الانتهاء منه.