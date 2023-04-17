رئيس الوزراء الأوكراني يشيد بنتائج زيارته للولايات المتحدة وكندا

أشاد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بنتائج زيارة فريق الحكومة الأوكرانية للولايات المتحدة وكندا.

وذكر «شميهال» في منشور له على "تليجرام" أنه خلال زيارة الفريق الحكومي الأوكراني لكندا عُقدت اجتماعات مثمرة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونائبة رئيس الوزراء كريسيتا فريلاند، وخلال الاجتماع تم تجديد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتم التأكيد على حزمة أخرى من الدعم العسكري لأوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الأحد.

وأشار رئيس الوزراء الأوكراني إلى أن كندا تبنت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وتجري الاستعدادات لمصادرة أصول روسية في كندا وتحويلها لصالح أوكرانيا.

كما أوضح شميهال أن الولايات المتحدة أيضا فرضت عقوبات على 120 كيانا قانونيا وشخصا في أوكرانيا، ومن بينهم ممثلو شركة (روساتوم) للطاقة النووية.

وذكر شميهال أن الفريق الحكومي الأوكراني عقد أيضا اجتماعات موضوعية مع وزراء الدفاع والخزانة والتجارة والنقل بالولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، وقال "نعزز التنسيق في جميع القضايا الملحة، نستعد لهجوم مضاد واستعادة الأراضي، لدينا الدعم المطلق من شركائنا الأمريكيين".

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني "تلقينا تأكيدات من دول مجموعة السبع بتقديم دعم إضافي يزيد عن 5 مليارات دولار، وستقدم سويسرا أيضا 8ر1 مليار فرنك سويسري على مدى السنوات الست المقبلة، وتنشئ الدنمارك صندوقا خاصا وتخطط لملئه بمليار يورو، وستقدم إسبانيا وأيرلندا واليابان وليتوانيا ولاتفيا وأيسلندا وهولندا دعما إضافيا لأوكرانيا".

كما عقد الفريق الحكومي الأوكراني اجتماعات مع رئيس وزراء بولندا ووزراء مالية بريطانيا وألمانيا وفرنسا ورؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهم من كبار المسؤولين، وكانت الموضوعات الرئيسية لهذه الاجتماعات هي التعافي والعقوبات والدعم المالي.

وقال شميهال "خلال هذه الزيارات اقتنعنا مرة أخرى بأن أوكرانيا لديها أصدقاء وشركاء موثوقون يمكننا الاعتماد عليهم، نواصل تعزيز التحالف المؤيد لأوكرانيا في العالم ونضم المزيد من المشاركين في استعادة أوكرانيا".