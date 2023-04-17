فرنسا تعرب عن استيائها لوفاة عدد من العاملين في المجال الإنساني بالسودان

أعربت فرنسا، يوم أمس الأحد، عن استيائها لوفاة عدد من العاملين في المجال الإنساني ضمن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الإغاثة الدولية غير الحكومية، وذلك خلال الاشتباكات التي يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان يوم أمس الأحد، أن فرنسا تجدد دعوتها لبذل كل ما في وسعها لإنهاء القتال وتجنب أي تصعيد.

وأعربت فرنسا عن تعازيها لأهالي الضحايا، وأشادت بشجاعة العاملين في المجال الإنساني، مجددة دعمها لعمل برنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة في السودان.

كما دعت فرنسا إلى الاحترام الكامل للحماية الواجبة للعاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أي عائق، مؤكدة أنه لا ينبغي استهداف هؤلاء العاملين تحت أي ظرف من الظروف.