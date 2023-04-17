القوات الروسية تقصف المنطقة المتاخمة لمدينة سومي الأوكرانية 3 مرات

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت المنطقة المتاخمة لمدينة سومي ثلاث مرات يوم الأحد، وأطلقت 16 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي أن القوات الروسية شنت قصفا مدفعيا على بلدة شاليهين، حيث تم تسجيل ثلاثة انفجارات هناك، كما تعرض مجتمع فيليكا بيساريفكا لقصف بقذائف الهاون، حيث ألقت القوات الروسية ستة ألغام، واستخدم الجيش الروسي أيضا المدفعية ذاتية الدفع لضرب مجتمع بيلوبيليا، حيث تم تسجيل سبع إصابات هناك.