ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تقصف المنطقة المتاخمة لمدينة سومي الأوكرانية 3 مرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت المنطقة المتاخمة لمدينة سومي ثلاث مرات يوم الأحد، وأطلقت 16 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي أن القوات الروسية شنت قصفا مدفعيا على بلدة شاليهين، حيث تم تسجيل ثلاثة انفجارات هناك، كما تعرض مجتمع فيليكا بيساريفكا لقصف بقذائف الهاون، حيث ألقت القوات الروسية ستة ألغام، واستخدم الجيش الروسي أيضا المدفعية ذاتية الدفع لضرب مجتمع بيلوبيليا، حيث تم تسجيل سبع إصابات هناك.

القوات الروسية مدينة سومي الأوكرانية إطلاق 16 قذيفة هاون