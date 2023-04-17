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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفارة الأمريكية بالسودان: لا خطط لعمليات إجلاء الأمريكيين بسبب الوضع الحالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حثت السفارة الأمريكية في السودان مواطنيها على البقاء في منازلهم بعيدًا عن مناطق الاشتباكات.

وأضافت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء يوم الأحد، أنه لا خطط لعمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين في الوقت الحالي، بسبب الوضع غير الآمن في الخرطوم.

وتستمر أعمال القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثالث، في إشارة إلى أنهم غير مستعدين لإنهاء الأعمال العدائية على الرغم من تصاعد الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار. 

واندلع قتال عنيف شارك فيه عربات مدرعة ورشاشات محمولة على شاحنات وطائرات حربية يوم الأحد في العاصمة الخرطوم، ومدينة أم درمان المجاورة وفي بؤر التوتر في جميع أنحاء البلاد.

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