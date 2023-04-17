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الإثنين 17 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يفقد 10 نجوم أمام سموحة في الدوري

الأهلي
الأهلي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سموحة في  التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسافرت بعثة الأهلي إلى الإسكندرية مساء أمس الأحد استعدادًا لمباراة سموحة.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة سموحة كلا من: أحمد عبد القادر ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو بسبب الإصابة كما يغيب كلا من من برونو سافيو وشادي حسين ومحمد فخري وكريم الدبيس لأسباب فنية بجانب حمدي فتحي بداعي الإيقاف نظرا لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء وكذلك على معلول وحسين الشحات الذي فضل الجهاز الفني إراحتهم في مباراة سموحة.

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 25 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 12 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقين في  8 مباريات.

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