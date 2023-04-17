رئيس الوزراء السلوفاكي السابق يدعو السلطات إلى حظر استيراد الحبوب الأوكرانية

دعا رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيتسو، سلطات البلاد إلى حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا، ونشر السياسي دعوته يوم الأحد في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكتب زعيم حزب الاتجاه: "تشابوتوفا (الرئيس السلوفاكي) وهيغر (رئيس وزراء البلاد) قادران من أجل أوكرانيا على التضحية بالمزارعين السلوفاكيين، وعليهما على الفور حظر استيراد الحبوب والمنتجات الأخرى من أوكرانيا".

ووفقا له، فإن المزارعين في سلوفاكيا "طالما كانوا يصرخون طلبا للمساعدة".

وكتب فيتسو: "تأكيدات هيغر بأن الحكومة تسيطر على كل شيء وأن المنتجات الزراعية الأوكرانية لا تهدد منتجينا وأن سلامة الغذاء يمكن الاعتماد عليها، مثل الماء في سلة من الخيزران".

واقترحت سلوفاكيا يوم الجمعة، إطلاق آلية داخل الاتحاد الأوروبي يمكن أن تساعد أوكرانيا في شراء قمحها الخاص لإبقائها خارج السوق الأوروبية، وذكر وزير الزراعة السلوفاكي صموئيل فلوتشان أن هذا الاقتراح حظي بتأييد بولندا وهنغاريا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا.