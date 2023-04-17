وزير الدفاع الصيني خلال محادثات مع بوتين: العلاقة قوية متفوقة على تحالفات الحرب الباردة

أكد عضو مجلس الدولة، وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، أن الصين وروسيا تربطهما علاقة قويّة تتفوق وتتجاوز طبيعة تحالفات الحرب الباردة، مبينا أنها "ليست موجهة ضد دول ثالثة"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال شانج فو خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لدينا علاقات قويّة وهي متفوقة على تحالفات الحرب الباردة وليست موجهة ضد دول ثالثة".

وأشار شانج فو أيضا إلى أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج "تربطهما صداقة، والجميع في الصين يعلم ذلك".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين عقد اجتماع عمل مع عضو مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية وزير الدفاع لي شانج فو.

وقال بوتين خلال اللقاء مع وزير الدفاع الصيني: "هناك تطوّر جيد في جميع الاتجاهات، بما في ذلك داخل الإدارات العسكرية".