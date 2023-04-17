إيطاليا.. نقل برلسكوني من وحدة العناية المركزة لغرفة عادية

نُقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي يعاني من سرطان دم مزمن، من وحدة العناية المركزة إلى غرفة عادية في أحد مستشفيات ميلانو، حيث يتلقى العلاج من التهاب في الرئة، جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية التي تصدر في ميلانو نقلًا عن شقيقه باولو بيرلسكوني قوله: "كل شيء على ما يرام.. لقد خرج من العناية المركزة".

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "لابريس" إن باولو برلسكوني أكد نقل شقيقه من وحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل التي دخلها في الخامس من أبريل الجاري.

وامتنع المستشفى عن التعليق، على التقرير الصحفي لكنه أكد إنه سيصدر تقريرا حول الحالة الطبية لبرلسكوني اليوم الاثنين.

كان برلسكوني قد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج مما قال أطباؤه إنه التهاب في الرئة.

خلال فترة إقامته بالمستشفى، أعلن أطباؤه، وبينهم طبيبه الشخصي، أن بيرلسكوني الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، مصاب بسرطان الدم المزمن.