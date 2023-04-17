بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 12ر38 نقطة، ما نسبته 55ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 99ر7027 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر80 مليون سهم، بقيمة 22 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 5239 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 42ر0 في المئة، ما يعادل 8ر22 نقطة، ليصل إلى مستوى 86ر5462 نقطة، من خلال تداول 3ر23 مليون سهم عبر 1569 صفقة نقدية بقيمة 3ر3 ملايين دينار.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 5ر44 نقطة، ليبلغ مستوى 96ر7802 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 3ر57 مليون سهم عبر 3670 صفقة بقيمة 6ر18 مليون دينار.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر20 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5476 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 في المئة، من خلال تداول 7ر20 مليون سهم، عبر 1291 صفقة نقدية، بقيمة 9ر2 مليون دينار.