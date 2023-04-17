عاجل.. أول قرار من الخطيب على عقوبة محمود كهربا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديم تظلم على العقوبة التي وقعها اتحاد الكرة ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق.

وقرر مسؤولو الأهلي تقديم تظلم على العقوبة فور إعلانها رسميا، لتعليق العقوبة لحين البت في التظلم.

ويرى مسؤولو الأهلي أن العقوبة مُبالغ فيها سواء على الإيقاف أو الغرامة المالية

ووجه «الخطيب» الدعوة للمستشارين القانونيين بالنادي لاجتماع عاجل من أجل بحث الموقف، خصوصا أن كهربا لاعب هام ومؤثر مع الفريق.

وبحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عزت خميس وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمى وعصام فريد وإيهاب عثمان وعزت أبو زيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك لسبه اللاعب محمود كهربا، وشكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اتخاذ قرارات رادعة وجاءت كالآتي:-

- تغريم رئيس نادي الزمالك 300 ألف جنيه تسدد خلال شهر.

- حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك.

- تحذير رئيس نادي الزمالك بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك وتذكرته بالقواعد الانضباطية.

كما قررت اللجنة معاقبة لاعب النادي الاهلي كهربا بالإيقاف لعدد 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية وغرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

- تحذير النادي الأهلي من تكرار قيام الجماهير باستخدام عبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية.

- تغريم النادي الاهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.