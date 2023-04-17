تكريم 443 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب شوبر في طنطا.. صور

نظم مركز شباب شوبر التابع لإدارة طنطا أول بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية احتفالية كبري لتكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم والتي شارك فيها 443 متسابق وتم توزيع الجوائز المادية والعينية على المتسابقين.

جاء ذلك تحت رعاية يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة وبحضور الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب والدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة الشباب والرياضة بطنطا ومجلس إدارة مركز شباب شوبر والمئات الطلاب وأولياء الأمور.



وأشاد الدكتور خالد الشرقاوي بحفل التنظيم وظهوره بهذه الصورة المشرفة، كما أشاد أولياء الأمور بحرص الشباب والرياضة على دعم وتنمية مهارات وقدرات أبنائهم وتشجيعهم على حفظ كتاب الله.

IMG-20230416-WA0051

IMG-20230416-WA0047

IMG-20230416-WA0059

IMG-20230416-WA0052

IMG-20230416-WA0039