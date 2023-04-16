مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

لقى شخص بالعقد السادس من العمر مصرعه، وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب تصادم بين ملاكي ودراجة نارية وتوك توك، بنطاق مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك ودراجة نارية، بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة "صبري محمد هنداوي"، 60 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكما أسفر الحادث عن إصابة كل:" أحلام محمد إبراهيم ، 54 سنة، إبراهيم محمد إبراهيم، 33 سنة، عوض محمد أحمد، 45 سنة، علي محمد محمد القويعي، 37 سنة" ، جميعهم مقيمن مركز أبو حمص، ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء.

ونقل المصابون والجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.