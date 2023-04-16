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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة معسكر سموحة لمباراة الأهلي بالدوري

فريق سموحة يستعد
فريق سموحة يستعد لمباراة الأهلي بالدوري
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الأهلي، والمقرر إقامته غداً الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٦ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
واللاعبون هم :
حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح. 
خط الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربي. 
خط الوسط: صديق أوجولا، محمد نادي، محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، ماليك بوعيو، زياد، حسين فيصل، دوكوا دودو مصطفى سعد ميسى.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج، محمد سعيد، حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة.

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