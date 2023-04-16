ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل اثنين من أسرة وزير المعادن السوداني بقصف على منزله

وزير المعادن السوداني
وزير المعادن السوداني محمد بشير نمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير المعادن السوداني محمد بشير نمو، يوم الاثنين، عن مقتل اثنين من أفراد أسرته واثنين من أفراد حمايته وشخص خامس بسقوط قذيفتين على منزله في الخرطوم.

وقال الوزير في منشور على فيسبوك: "سقطت قذيفتين متتابعتين لمدفع آربجي في منزلي بمدينة الخرطوم بحري في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى استشهاد إثنين من أفراد أسرتي و3 آخرون بينهم اثنان من الحراسات الشخصية أثناء تواجدهم بأحد غرف المنزل".

وأضاف:" نسأل الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى، وبمناسبة هذه الحادثة أطلب صادقًا من قائدي الجيش السوداني والدعم السريع بضرورة وقف القتال فورا ومعالجة الخلافات عن طريق الحوار، لأن اكبر خاسر من هذه الحرب هو المواطن السوداني".

من جهتها، قالت لجنة الأطباء المركزية إن 65 مدنيا لقوا حتفهم وجرح نحو 600 آخرين في اليوم الأول من اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع فيما قتل نحو خمسة وجرح ثمانون في اليوم الثاني.

السودان الخرطوم الجيش السوداني محمد بشير نمو