لحل أزمة الأعلاف.. طلب إحاطة لزيادة المساحات المزروعة بالذرة وفول الصويا

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة المساحات المزروعة من الذرة وفول الصويا للقضاء على أزمة الاعلاف ومواجهة جميع المشكلات والازمات التي تواجه صناعة الدواجن التى أثرت بشكل كبير على الإنتاج خلال الفترات الماضية وأدت إلى ارتفاع أسعارها على الرغم من الإفراج عن بعض شحنات العلف فى ظل تذبذب سعر الدولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وتساءل " مسعود " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتور محمد معيط وزير المالية عن أسباب عدم تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مطالباً من الحكومة تحديد اسعار جميع المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بتوقيت مناسب على أن تكون الاسعار مناسبة وتتماشى مع الاسعار العالمية للمحاصيل الزراعية لتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين خاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى اسعار مستلزمات الزراعة.



وأكد المهندس أمين مسعود أن من أهم الأعلاف المستوردة الذرة الصفراء والشامية والصويا والتى يتم استيرادهما من روسيا وأكروانيا كمصدر أساسى للتغذية بنسبة 100% بالإضافة إلى الخامات الأخرى التى تدخل فى صناعته كعلف مركز موضحاً أن الاستيراد سيظل أحد الحلول المؤقتة وليس الحل القطعى لحل المشكلة حيث يتم الاستيراد من الدول المنتجة للدواجن والتى تقوم بالتصدير بأسعار معقولة مثل البرازيل والهند والأرجنتين وتركيا.



وقال المهندس أمين مسعود إن الحل الجذري والأمثل هو العمل على زيادة مساحات الأفدنة المنزرعة من محاصيل الذرة الصفراء والذرة الشامية وفول الصويا بدلا من الاعتماد على الإستيراد من الخارج مؤكداً أن زيادات المساحات المزروعة من هذه المحاصيل سيعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية والعودة مجدداً الى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الدواجن