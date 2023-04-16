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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهمين بقتل سائق وإصابة ميكانيكي بطلق ناري في الوراق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين بقتل سائق بطلق ناري في الرأس، وإصابة ميكانيكي في الوراق .

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجده بالعثور علي جثة سائق مقتول، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة سائق بطلق ناري وسقط جثة هامدة.

وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليه علي خلافات ماليه مع ٣اشخاص، وقاموا بمطاردتة وأطلق عليه النيران وأصيب بطلقة في الرأس أودت بحياته في الحال، وأصابة ميكانيكى تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بسبب خلافات مالية جثة سائق