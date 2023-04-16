تعيين الكاتب الصحفي طارق رضوان رئيسًا لتحرير جريدة القاهرة

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرار بتولي الكاتب الصحفي طارق رضوان رئاسة تحرير جريدة القاهرة التابعة لوزارة الثقافة، خلفًا للكاتب الصحفي زين العابدين خيري شلبي، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 17 إبريل 2023.

يذكر أن الكاتب الصحفي طارق رضوان كان رئيس تحرير مجلة صباح الخير بمؤسسة روزاليوسف، وأحد أبرز صناع المجلات، واستطاع أن يمنح مجلة صباح الخير خلال توليه رئاسة تحريرها هوية ساحرة، حتى تغيرت آلية الصورة ونوع الكتابة، وصار للمجلة هوية مميزة.

حصل رضوان على بكالوريس الصحافة والإعلام عام 1993 من جامعة القاهرة ، وتولى عدد من المناصب في وسائل إعلامية مختلفة، منها منصب رئيس تحرير مجلة اتحاد الصناعات المصرية والموقع الالكتروني لقناة الغد العربي ومجلة رؤية الغد".