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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سامي يضع اللمسات النهائية لتشكيل سموحة أمام الأهلي بالدوري

أحمد سامي يضع الرتوش
أحمد سامي يضع الرتوش النهائية لتشكيل سموحة أمام الأهلي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، استعداداته لموقعة الأهلي، والمقرر إقامته في التاسعة والربع مساء غدٍ الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وحرص أحمد سامي، وجهازه المعاون، خلال التدريب الأخير، وضع الرتوش النهائية، على تشكيل الفريق السكندري، في إطار استعدادات لقاء الأهلي المرتقب في الدوري الممتاز.

وشاهد مباراة الأهلى وفاركو في الجولة السابقة، لدراسة المادر الأحمر داخل الملعب، وتجهيز لاعبيه لموقعة الغد.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز التاسع برصيد ٣١ نقطة قبل موقعة الغد.

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