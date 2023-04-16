الكوابيس تطارد سلمى أبو ضيف في المداح

بدأت الكوابيس في مُطاردة أمينة (سلمى أبو ضيف) في الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل المداح، فبعد أن اتفقت أمينة مع الشيخ صابر (حمادة هلال) على أن تهرب من منزله ومعها ابنه، بدأت الكوابيس في مطاردتها ليلًا، خاصةً مع خوفها من أن تلد طفلها من الجن.

وكشف الحلم الذي راود أمينة عن أنها بدأت في ولادة طفلها من الجن، وهي تصرخ في رعب، ثم رأت طفل الشيخ صابر له عيون سوداء تمامًا، وعندما استيقظت لتهرب، رأت جمال أمامها وهو يتحوّل إلى مظهر الجن الذي يعشقها، لتستيقظ من نومها وتُنادي على سحر في رعب.

وتقوم سلمى أبو ضيف ضمن أحداث المسلسل بشخصية أمينة، وهي فتاة صعيدية تركها خطيبها فجأة، حتى اكتشف أهلها أنها حامل من جنٍ عاشق، لتحاول طرده من جسدها، ويُعرض مسلسل المداح: أسطورة العشق حصريًا على قناة mbc مصر وذلك في تمام الساعة 8 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك سلمى أبو ضيف في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، لوسي، يسرا اللوزي ورنيا فريد شوقي، المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وفي الوقت نفسه تنافس سلمى أبو ضيف في موسم رمضان بمسلسل رسالة الإمام، المقرر عرضه على قناة CBC ومنصة Watch It، ويشارك سلمى أبو ضيف بطولة المسلسل النجوم خالد النبوي، أروى جودة، نصال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.