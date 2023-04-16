أمن القاهرة يكثف التحريات في واقعة انهيار بيارة الصرف الصحي بحلوان

تجرى اجهزة الأمن بالقاهرة تحريات مكثفة فى واقعة أنهيار بيارة الصرف الصحى بالعزبة القبلية بحلوان.

ويناقش رجال المباحث مسئؤلى الشركة المكلفة بأعمال الإصلاح فى المشروع كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث.

وأشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على عمليات انقاذ عدد من العمال التابعين لاحدى الشركات الخاصة والذين تعرضوا للاختناق أثناء مشاركتهم فى اعمال الدفع النفقى لتوصيل الصرف الصحى بين العزبتين القبلية والبحرية بحلوان، وأسفر الحادث عن بعض حالات الوفاة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ونجح رجال الدفاع المدني، في انتشال 5 جثامين من المتوفين فى واقعة إنهيار بيارة الصرف الصحي بمنطقة العزبة القبلية بحلوان، ويكافح رجال الإنقاذ لانتشال باقى العمال المحاصرين بالأسفل.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار بيارة على عدد من العمال، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهار الحفر عليهم علي عمق كبير تحت الأرض، ويكافح رجال الإنقاذ لانتشالهم وسط صعوبة بالغة، ويتم إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن بين المتوفين كلا من : يوسف حسن الطالحة، 39 سنة، مهندس سوري الجنسية، وعادل جودة عبد الجميل.



والمصابين هم: عبد المنعم سيد محمد، 38 سنة، مقيم بالبحيرة، مصاب بنقص أكسجين، وبلال ربيع شعبان، 32 سنة، مقيم بالمنيا، نقص أكسجين وكدمات وحالته مستقرة، محمد أحمد أمين، 30 سنة، مقيم بعرب الوالدة حلوان، مصاب بجرح قطعي وكسر وكدمات بالكتف.

كما أصيب أميني شرطة بحالات اختناق ونقص اكسجين، وهم كلا من طنطاوي عبد السلام، سيد غازي.

وانهارت حفرة صرف صحى على 7 عمال بمنطقة العزبة القلبية بحلوان، وعلى الفور هرعت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار حفرة علي عدد من العمال.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهار الحفر عليهم علي عمق كبير تحت الارض ويكافح رجال الإنقاذ لانتشالهم وسط صعوبة بالغة، وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.