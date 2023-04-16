في أول يوم عمل.. رئيس مياه دمياط يتفقد مراكز خدمة العملاء

استهل اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مياه دمياط اليوم الأحد، أول أيام توليه مهام منصبه الجديد بجولة مرورية مفاجئة على مراكز خدمة العملاء المطورة ومحطة مياه دمياط وقد رافقه في المرور العميد مهندس خالد جمال الدين وذلك للوقوف على ماهية منظومة العمل المتبعة بها واستعراض الخدمات المقدمة للمواطنين وتقدير مدي انتظام سير الأعمال وقد استمع إلى عدد من المواطنين بالمركز للتأكد من عدم وجود أي معوقات في تقديم الخدمات خاصة خلال أيام شهر رمضان الكريم.

وفي خلال زيارته لمركز خدمة عملاء دمياط المطور والذي يعد أكبر مركز خدمة عملاء بالمحافظة استعرض م شاهين موقف الخدمات المقدمة بشكل عام ومدى كفاءتها الحالية وتلبيتها لاحتياجات المواطنين خاصة خلال أيام شهر رمضان الكريم والوقوف بشكل أساسي على مدي قابليتها للتطوير من خلال خطة التطوير المستقبلية الشاملة لكافة القطاعات.

ووجه شاهين خلال حديثه بالأهمية الكبرى التي تمثلها الصفوف الأمامية فهي بمثابة الواجهة الأولي والأهم للشركة في نظر العملاء والمواطنين والبوابة الأساسية لمنظومة العمل الكبيرة الواقعة داخل قطاعات الشركة المختلفة ومن حق المواطنين أن تقدم لهم الخدمات بالمستوي اللائق الذي يرتقي لتطلعاتهم، وكذلك من حق العاملين أن يتم تقديم نتاج مجهوداتهم وخلاصة تضحياتهم بصورة تعكس ذلك المجهود الكبير وتوضح مدي الجهود المبذولة في سبيل تحقيقه ولذلك يجب بناء قاعدة بيانات قوية للعاملين في الخطوط الأمامية لتلبية احتياجاتهم العملية والتدريبية وفهم أولوياتهم المتطورة.



ومن جانب آخر فقد شدد شاهين علي مدي الجاهزية التامة لتقديم الخدمات الأساسية خلال أيام عيد الفطر المبارك والالتزام بكافة جوانب خطة العمل والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة وذلك لسد كافة احتياجات المواطنين وتلافي أي مشكلات خلال موسم الأعياد.



أصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قراراً بتكليف اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين قائماً بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ومباشرة مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة وذلك خلفاً للعميد مهندس خالد جمال الدين أحمد والذي وجه إليه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الشكر والتقدير على مجهوداته خلال فترة رئاسته للشركة.

وبدأ شاهين مباشرة مهامه بعقد إجتماع موسع مع قيادات الشركة بديوان عام الشركة وبحضور العميد مهندس خالد جمال الدين و السادة رؤساء القطاعات المختلفة ومديري العموم وعدد من العاملين بالشركة، حيث تم الوقوف على آخر المستجدات وأهم الأعمال القائمة وطرح عدد من الموضوعات الأساسية والرؤى لتطوير قطاعات الشركة المختلفة

