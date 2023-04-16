8 قرارًا لخدمة الجماهير في المجلس التنفيذي للوادي الجديد.. صور

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء مصطفى مبروك نائب مدير أمن المحافظة و سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد و عيد الفطر المبارك، مشدداَ على الجاهزية التامة ورفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات خلال فترة الأعياد.

وأصدر المحافظ 8 قرارات خلال المجلس هي:

1- تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية وتكثيف حملات المرور والمتابعة بالأسواق ومواقف سيارات الأجرة؛ لضبط أي مخالفات تتعلق برفع أسعار الأجرة والسلع.

2- تجهيز ساحات لصلاة العيد والإعلان عن أماكنها بكافة المراكز، وتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين مجاناً.

3- تشكيل لجنة لحصر أراضي الجمعيات وتحديد مواقع المرافق القريبة منها، ومنح مهلة للجمعيات للانتهاء من توصيل المرافق يتم بعدها إتخاذ إجراءات السحب واستغلال الأراضي غير المُستغلة.

4- التأكد من جاهزية كافة المدارس لامتحانات نهاية العام الدراسي، ووضع خطة لصيانة وتركيب المراوح بكافة المدارس والتأكد من صلاحيتها.

5- إطلاق مبادرة لجمع زكاة الزروع لمحصول القمح وتوجيهها للإنفاق على المستحقين والغارمين بمؤسسة التكافل الاجتماعي وإنشاء خدمات للنفع العام.

6- حظر إقامة شون لتجميع البرسيم الحجازي إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية الزراعة والوحدة المحلية، ومنح مهلة لتوفيق أوضاع الشون حتى منتصف شهر مايو القادم.

7- وضع مقترح لتطوير ورفع كفاءة النادي الاجتماعي بالخارجة والاستغلال الأمثل لمساحته.

8- إطلاق مبادرة لسداد مستحقات صندوق استصلاح الأراضي بالعملة الأجنبية مع منح مزايا في السداد للمستثمرين، للمساهمة في توفير العملة الصعبة للدولة.

المجلس التنفيذي للوادي الجديد (1)

المجلس التنفيذي للوادي الجديد (2)

المجلس التنفيذي للوادي الجديد (3)

المجلس التنفيذي للوادي الجديد (4)