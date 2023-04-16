مسلسل عملة نادرة ملخص حلقة 25

عرض مساء اليوم الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الخامسة والعشرون العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

أبرز المشاهد

تبدأ الأحداث بحرق نادرة لوكالة عبد الجبار، ويقف عبد الجبار امام الحريق وكأنه يحلم واهل النجع يحاولون اخماد الحريق، يدخل عبد الجبار على مسعود ويجده شارد غير مبالي بما حوله ويطلب منه والده ان يصح ويقف جانبه كعادته دائماً ويطلب منه ان يسامحه على معاملته له صغيراً، يقبل عبد الجبار يد مسعود ويطلب منه ان يسامحه، ولكن مسعود هائم في دنيا غير الدنيا.

يخبر عبد الجبار زوجته سكينه ان الزمن قلب وجهه وتخبره ان من يزرع شوك يحصد شوك، تتصل نادرة بعبد الجبار شامته وتخبره انه السبب في كل ما حدث وما سيحدث، يفكر عبد الجبار في جرئه نادرة عليه، يرسل عبد الجبار الشيخ المنزلاوي لسؤال نادرة عن الحريق ولكنها تنكر وتخبرهم انها تشك ان ما أصاب مسعود ربما أصاب عبد الجبار، توبخ نادرة عبد الجبار على شكوتها للشيخ المنزلاوي وتخبره انها تريد رؤية ابنها ويرفض وتهدده وتؤكد له انه أصبح بلا قيمة.

يقابل علاء زوج نفيسة ويعطيه مبلغ مالي ولكنه يطلب المزيد من المال ويخبره انه لديه أكثر من نسخه للفيديو، يدخل علاء على إسراء ولا يحدثها وتحاول معه إسراء ولكنه صامت، يعطيه الطفلة ولكنه يضعها في مخدعها، يفصح علاء لإسراء ويخبرها عن امر الفيديو ويخبرها ايضاً بالدليل انه لا يستطيع الانجاب وتنهار اسراء وتحاول شرح ما حدث، يخبرها علاء انه يريد ان يفضحها امام الجميع ولكنه أجبن من ذلك ويبكي، تغادر إسراء تاركه ابنتها وخطاب لعلاء تخبره به مدى حبها له وتوصيه على ابنتها وتودعه.

تقرر إسراء انهاء حياتها وتقفز في مياه النيل، تذهب دميانة لعبد الجبار وتطلب منه ثمن منزلها الذي قدره"5 ملايين جنيه" ولكنه يرفض ويشترط عليها ان تقتل نادرة او يقتلها هو، يطلب عزت من لدميانة عدم الممانعة في طلب عبد الجبار خوفاً منه.

تتصل دميانة بنادرة وتطلب رؤيتها وتخبرها انها ستعد لها فطير هدية وتوافق نادرة، يجلس عزت بجوار دميانة وهي تصنع الفطير ويضع السم لنادرة، تجلس دميانة مع نادرة و تطعمها بيديها تقترب منها نادرة لتأكل ثم تسألها عن الثمن الذي دفعه عبد الجبار لها لكي تتخلص منها.

قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.