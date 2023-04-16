في ليلة رمضانية.. العالمية للاستثمار الإعلامي وسكاي نيوز يكرمان عددًا من رموز الفن والثقافة

الأحد 16/أبريل/2023 - 09:46 م

أقامت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية IMI ووسائل الإعلام التابعة لها وهي " قناة سكاي نيوز عربية – بوابة العين – منصة سي إن إن الاقتصادية – ذا ناشيونال، حفل سحور بأحد فنادق القاهرة، وشهد الحفل تكريم عدد من رموز الفن والثقافة المصريين ممن ساهموا في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي .

جاء ذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال السياسة والدبلوماسية والثقافة والفنون وكبار الصحافيين والكتاب والإعلاميين.



ووجه مدير مكتب الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية وقناة سكاي نيوز عربية في القاهرة سمير عمر تحية خاصة لاسم الفنان الراحل هشام سليم ، والذي كان أحد مذيعي قناة سكاي نيوز عربية من خلال برنامجي حوار القاهرة، وهشام والناس، وتسلم درع التكريم الخاص باسم الفنان هشام سليم المخرج خالد يوسف بينما تولت الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية آمال عثمان تسليم الدرع وشهادة التكريم.



وشملت قائمة المكرمين اسم الفنان ممدوح عبد العليم حيث تولى الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية تسليم درع وشهادة التكريم للإعلامية شافكي المنيري أرملة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم التي وجهت الشكر للشركة العالمية للاسثمارات الإعلامية وقناة سكاي نيوز عربية وأصدقاء ممدوح عبد العليم.



كما تم تكريم الثنائي الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب حيث تسلمت أرملته السيدة ميرفت الجسر درع وشهادة التكريم من الفنان الكبير سامح الصريطي ، والموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي حيث تسلمت درع وشهادة التكريم أرملته الإعلامية ميرفت القفاص من رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار.

وتوج المطرب الكبير محمد الحلو الذي حالت ظروفه الصحية دون حضوره الحفل وتسلم درع وشهادة التكريم نيابة عنه الكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة الشباب محمد عبد الله.



وأعدت قناة سكاي نيوز عربية مجموعة من الأفلام التسجيلية القصيرة شمل كل منها تلخيصا سريعا للمشوار الفني والإبداعات الخاصة بالشخصيات المكرمة بكل من المكرمين، تم عرضها خلال الحفل.