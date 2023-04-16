"صباحين وحتة" يتناول الثراث الشعبي البورسعيدي بثقافة بورسعيد

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، العرض المسرحي "صباحين وحتة"، ضمن عروض التجارب النوعية المسرحية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والذي يستمر حتى غدا الإثنين.

يتناول العرض الثراث الشعبي البورسعيدي، وعناصر الفرجة الشعبية، متتبعا سنوات من حياة شاب وفتاة ووالديهما، وتأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي ألمت بالمدينة الحرة خلال الإطار الزمني للعرض، مستعرضا لبعض من المفردات المجتمعية ذات الخصوصية لمجتمع بورسعيد.

العرض المسرحي تأليف الكاتب محمد خلف، وإخراج عبدالله طيرة، ويضم فريق العمل سليمان رضوان، محمد عبد اللطيف، محمد أبو زيد، سيد الحناوي، سيد العتر، محمد الدسوقي، فاطمة صلاح مع الوجوه الجديدة عبد الرحمن أبو العينين ومحمد صابر، بمشاركة فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، وقام بتصميم الديكور الفنان التشكيلي محمد الأسمر، تأليف وأشعار محمد خلف، سينوغرافيا وإخراج عبد الله طيرة.

جاء العرض بحضور د. جيهان المالكي، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، وأعضاء لجنة التحكيم بإدارة المسرح وهم حمدى عطية، محمود حامد، صلاح فرغلي، رجب أحمد.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه الفرع ضمن النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.