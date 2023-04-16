الدوري الإسباني.. أتليتكو مدريد يحقق انتصارًا صعبًا على ألميريا

انتصر فريق أتليتكو مدريد، بهدفين مقابل هدف، على فريق ألميريا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع 29 من منافسات الدوري الإسباني، على ملعب ميتروبوليتانو.

افتتح أهداف اللقاء فريق أتليتكو مدريد بهدف مبكر عن طريق اللاعب جريزمان في الدقيقة 5 ، وتعادل فريق ألميريا عن طريق خيمينيز في الدقيقة 37، ثم أحرز هدف الفوز لفريق أتليتكو مدريد مرة أخرى اللاعب جريزمان في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 60 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألماريا عند النقطة 30 في المركز السابع عشر من جدول الدوري الإسباني.