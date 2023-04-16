نائب محافظ المنيا يوجه بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف بسمالوط

وجه الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الأحد بتنفيذ ازالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص بشارع العهد الجديد بمدينة سمالوط، ووجه بالتحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة في البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها نائب المحافظ بمدينة سمالوط، لمتابعة عدد من القطاعات والخدمات العامة بالمدينة، بحضور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط.

وخلال جولة نائب المحافظ الميدانية، تلاحظ، قيام أحد المواطنين بالشروع في البناء، وبفحص الحالة، تبين عدم حصولها على رخص البناء، وعلى الفور وجه نائب المحافظ بتنفيذ إزالة فورية للحالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

شدد نائب المحافظ علي أنه لن يسُمح بالتقصير والتقاعس من رؤساء المراكز والقرى التابعة لها، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، لافتا إلى حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تحقيق الانضباط ومتابعة الحالة العامة بكافة الخدمات.

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