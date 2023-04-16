وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر ويتناول الإفطار مع الوافدين.. صور

تفقد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تجهيزات الإفطار الجماعي الذي ينظمه الأزهر للطلاب الوافدين بواقع ٥٠٠٠ وجبة يوميًّا، على مدار شهر رمضان المبارك، حيث يحضر فضيلته لمتابعة الإفطار الجماعي والإشراف على كل خطواته.

والتقى فضيلة وكيل الأزهر، جموع الصائمين قبيل الإفطار الجماعي الذي بدأ بتلاوة القرآن الكريم والذكر والتسبيح والتبتل والدعاء إلى الله تعالى، وقد تم بث الفعاليات كاملة على منصات التواصل الاجتماعي للأزهر الشريف؛ ليشاهدها ملايين المسلمين الذين تتعلق قلوبهم بجنبات الجامع الأزهر الشريف من مختلف أنحاء العالم.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية - 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

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