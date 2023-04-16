ads
الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نجم سعودي شهير يبدأ تصوير فيلما عن السياحة في مصر

فهد القحطاني
فهد القحطاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية موسعة للسوق العربي، مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، بهدف جذب الحركة العربية مع حلول عيد الفطر المبارك، وبداية الموسم الصيفي الذي يشهد كثافة الحركة من دول الخليج العربي والأردن ولبنان.

وبالتزامن مع الحملة المصرية، أعلن الفنان السعودي فهد القحطاني البدء في تصوير فيلم سينمائي عن مصر وشعبها، يرصد فيه سمات الشعب المصري الطيبة وأخلاقياته الجميلة، مؤكدا أن الفيلم يأتي ردا للجميل للشعب للمصري، الذي ساعد النجم السعودي كثيرا، لاسيما وانه عاش طفولته في مصر، ولم ينس تقدير الشعب المصري واحتوائه له ولأسرته.

فهد القحطاني هو ممثل كوميدي سعودي شارك في عدد من الأفلام، ويشارك حاليا في فيلم روبوت.

تنشيط السياحة السياحة حملة ترويجية عيد الفطر فهد القحطاني