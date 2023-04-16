نجم سعودي شهير يبدأ تصوير فيلما عن السياحة في مصر

أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية موسعة للسوق العربي، مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، بهدف جذب الحركة العربية مع حلول عيد الفطر المبارك، وبداية الموسم الصيفي الذي يشهد كثافة الحركة من دول الخليج العربي والأردن ولبنان.

وبالتزامن مع الحملة المصرية، أعلن الفنان السعودي فهد القحطاني البدء في تصوير فيلم سينمائي عن مصر وشعبها، يرصد فيه سمات الشعب المصري الطيبة وأخلاقياته الجميلة، مؤكدا أن الفيلم يأتي ردا للجميل للشعب للمصري، الذي ساعد النجم السعودي كثيرا، لاسيما وانه عاش طفولته في مصر، ولم ينس تقدير الشعب المصري واحتوائه له ولأسرته.

فهد القحطاني هو ممثل كوميدي سعودي شارك في عدد من الأفلام، ويشارك حاليا في فيلم روبوت.