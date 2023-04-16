توجيه عام التربية الاجتماعية بالعريش ينظم احتفالية يوم الطفل الجميل

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء احتفالية " يوم الطفل الجميل والتى نظمها توجيه عام التربية الاجتماعية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم ثم ألقت إيمان الخليلي موجه عام التربية الإجتماعية والمشرف على الحفل بكلمة رحبت فيها بوكيل الوزارة والضيوف.

وبدأت فقرات الحفل بأغنية يا نسيم للطالبه سلمى نبهان بمدرسة الشهيد محمد الزملوط الرسمية للغات ثم استعراض لمدرسة الشهيد شريف محمد حسين ثم استعراض لمسرح العرائس ثم استعراض حبيبي يا رسول الله لمدرسة الشهيد عبد الخالق حسين ثم استعراض رمضان كريم لمدرسة الشهيد محمد الزملوط ثم استعراض رمضان فى مصر حاجه تانيه ثم كلمة محمد زاهر رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة ثم اغنية فردية للطالبة فاطمة من مدرسة السيدة خديجة ثم كلمة وكيل الوزارة والذي قدم الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الإجتماعية ولرئيس مجلس الأمناء والآباء للمحافظة والمدرسة الفندقية والمهندس مدير عام التعليم الفني لمشاركتهم للأطفال والطلاب فى هذا اليوم.

وشارك مجلس أمناء وآباء المحافظة بتقديم هدايا مميزة للطلاب وقد شاركت مدرسة العريش الفندقية طلاب قسم الضيافة بتقديم منتجات البان و عصائر بانواع مختلفة وذلك تحت إشراف سوزى عبدالله وتحت إشراف عام حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية وبحضور المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني ومحمد زاهر رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة وسمير أبو عتلة نائب رئيس المجلس ومحمود الكاشف رئيس مجلس أمناء وآباء إدارة العريش .

وشهد وكيل وزارة التربية والتعليم البروفة النهائية لحفل الاحتفال بليلة القدر والتى سيشارك فيها تعليم شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الأوقاف بشمال سيناء والتى يشرف عليها إدارة الموهوبين بقيادة مروة عبدالعزيز مدير الإدارة وتدريب المايسترو أحمد صبرى وقد أستمع وكيل الوزارة لفقرات كورال إدارة الموهوبين .