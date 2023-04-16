ads
الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء السوداني السابق: هذه الحرب اللعينة المنتصر فيها خاسر

رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، المجتمع الدولي والإقليمي لمساعدة السودان في هذه المحنة، كما دعا الدول العربية والإفريقية لمساندة الشعب السوداني الذي يمر بظروف إنسانية في غاية الصعوبة.

وقال “ حمدوك”، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل، يجب أن يذهب الجميع إلى حوار يؤدي لاتفاق، وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.

وطالب رئيس الوزراء السوداني السابق، بوقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات سريعة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني إلا السلام، وأن هذه الحرب اللعينة المنتصر فيها خاسر، ستقضي على الأخضر واليابس.

رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك عبدالله حمدوك ‎ السودان الشعب السوداني