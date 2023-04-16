رئيس الوزراء السوداني السابق: هذه الحرب اللعينة المنتصر فيها خاسر

الأحد 16/أبريل/2023 - 07:57 م

دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، المجتمع الدولي والإقليمي لمساعدة السودان في هذه المحنة، كما دعا الدول العربية والإفريقية لمساندة الشعب السوداني الذي يمر بظروف إنسانية في غاية الصعوبة.

وقال “ حمدوك”، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل، يجب أن يذهب الجميع إلى حوار يؤدي لاتفاق، وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.

وطالب رئيس الوزراء السوداني السابق، بوقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات سريعة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني إلا السلام، وأن هذه الحرب اللعينة المنتصر فيها خاسر، ستقضي على الأخضر واليابس.