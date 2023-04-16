رئيس أساقفة إبرشية الموصل يغادر العراق متجها إلى روما

غادر مار بندكتوس يونان حنو رئيس اساقفة ابرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، مساء اليوم الاحد، العراق متجها إلى روما.

ويقوم “رئيس اساقفة ابرشية الموصل” خلال تواجده فى روما بالمشاركة في افتتاح نُصب لتمثال مار افرام السرياني في جامعة اللاتران، وذلك بعد 100 سنه من اعلان مار افرام ملفانًا ومعلمًا للكنيسة الجامعة، والذي سوف يترأسه مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك كنيستنا السريانية الكاثوليكية الانطاكية واباء السينودس المقدس.

بالإضافة إلى حضور لقاءات رسمية في روما والمشاركة في لقاءات واجتماعات رواكو الداعمين للاعمار في قبرص.