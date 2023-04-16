محافظ شمال سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية يشاركون الإخوة الأقباط بالاحتفال بعيد القيامة المجيد

قام اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من رجال الدين الإسلامي بالمحافظة ونواب مجلس النواب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، بزيارة مطرانية شمال سيناء لتقديم التهاني لهم بمناسبة احتفالهم بعيد القيامة المجيد، وكان في استقبالهم الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.

وأكد المحافظ على وحدة الشعب المصري بكل طوائفه من مسلمين ومسيحيين، وأن سيناء أرض مقدسة عبرها عدد كبير من الأنبياء كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة، لافتًا الي تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى بها بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد أسقف سيناء الشمالية على العلاقات الطيبة وعلاقات الود والمحبة بين كل المصريين من المسلمين والأقباط على أرض مصر، لافتا إلى أن الاحتفال بعيد القيامة هذا العام مختلف عن السنوات الماضية حيث تتعانق فيه الأعياد والافراح والقلوب وأنها تشهد هذا العام استقرارًا كبيرًا بفضل جهود القوات وتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحضان على المحبة والسلام، لافتا إلى أن القيامة تعني الاستقرار في حياة سعيدة مستقرة لا يشوبها شيء فيها السلام والمحبة والاطمئنان.