بعد مقتل 3 من موظفيه.. برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته بالسودان

قرر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، تعليق مساعداته في السودان عقب مقتل 3 من موظفيه في إقليم دارفور بغرب السودان.

وأكدت مديرة البرنامج سيندي ماكين، في بيان اليوم الأحد: نحن مضطرون لتعليق عملياتنا مؤقتا في السودان بينما نقوم بمراجعة الوضع الأمني.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن 3 من عمال الإغاثة التابعين لبرنامج الأغذية العالمي قُتلوا في المعارك التي اندلعت في السودان منذ السبت بين قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو وقوات الجيش الوطني.

وقالت في بيان: إنهم قتلوا السبت أثناء قيامهم بعملهم في شمال دارفور في الغرب، قرب تشاد التي أغلقت حدودها السبت بسبب أعمال العنف.

وأضاف أن "المباني التابعة للمنظمة الإنسانية تعرضت للقصف ونُهبت أخرى في دارفور" المعقل التاريخي لقوات الدعم السريع.