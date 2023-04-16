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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يتابع استعدادات شم النسيم وعيد الفطر

محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع استعدادات أعياد الربيع وعيد الفطر
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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة استعدادات أجهزة المحافظة ومتابعة جهود كل جهة لاستقبال أعياد الربيع وعيد الفطر المبارك، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ووكلاء الوزارات رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بمطروح. 

وجه محافظ مطروح بضرورة الجاهزية التامة وربط غرف عمليات كل جهة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وبالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية  وكافة الجهات المعنية داخل المحافظة. 


ووجه محافظ مطروح مجالس المدن بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود النظافة مع تنشيط حملات النظافة بالشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات وحول دور العبادة مع الرش والتعليم والرفع الفورى لكافة المخلفات والتراكمات، ومراجعة كفاءة أعمدة الإنارة العامة بالشوارع والميادين، وإجراء الصيانة اللازمة وعزل وتغطية أى أسلاك مكشوفة حفاظا على سلامة المواطنين، وإزالة أى إشغالات بالطرق وحول المنشآت الصحية لتيسير حركة المواصلات والمواطنين مع الحفاظ على الشكل الحضارى، كذلك متابعة إزالة ومنع التعديات في المهد وأى متغيرات مكانية بالتعاون مع شرطة المرافق. 

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