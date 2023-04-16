مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطروح السلوم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب طفلتان، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 على طريق مطروح السلوم الصحراوي، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام والتحفظ على الجثتين بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

استقبل مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم خالد سعيد النمر 40 سنة، مقيم السلوم، وهدى مهنا أحمد الصاوي 31 سنة، البحيرة، كما استقبل طفلتين هما روفان طارق أحمد 5 سنوات، البحيرة، تعاني اشتباه نزيف بالمخ، وريتاج طارق أحمد 7 سنوات، البحيرة، تعاني من اشتباه نزيف بالمخ.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.