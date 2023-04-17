العلماء ينقسمون حول فوائد الآيس كريم

كشف مؤرخ أمريكي للصحة العامة عن عدد الدراسات التي وجدت عن عدة فوائد صحية محتملة للآيس كريم، على الرغم من تجاهل العلماء لها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية ففي مقال لصحيفة The Atlantic، قال ديفيد ميريت جونز إنه بدأ النظر في هذه الادعاءات الصيف الماضي بعد أن سمع عن بحث أجراه طالب دكتوراه في جامعة هارفارد عام 2018 وجد أن تناول نصف كوب (64 جرامًا) من الآيس كريم يوميًا مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب لمرضى السكر.

وكشف مزيد من التحقيق أن الرابط كان عمره أكثر من 20 عامًا، حيث أخبر عالم الأوبئة مارك بيريرا جونز أنه على الرغم من التحليل الشامل: "ما زلت لا أملك إجابة عن ذلك". وجدت بيريرا أن الحلويات القائمة على منتجات الألبان مثل الآيس كريم كانت مرتبطة بانخفاض كبير في متلازمة مقاومة الأنسولين (مقدمة لمرض السكري) بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ولكن لم يتم الإعلان عن الفوائد الصحية المفترضة.

يستشهد جونز بالمؤشر المنخفض لنسبة السكر في الدم للآيس كريم مقارنة بالأرز البني والفوائد الصحية المفترضة لمنتجات الألبان حيث يكون الغشاء سليمًا كأسباب محتملة لفكرة أن الآيس كريم يمكن أن يحمي من عمليات التمثيل الغذائي. ومع ذلك، لم تلق النتائج سوى القليل من الحماس في المملكة المتحدة. قال الدكتور جون فورد، الأكاديمي والمحاضر في مجال الصحة العامة في جامعة كوين ماري بلندن: "بصفتي طبيبًا أكاديميًا للصحة العامة، لن أتسرع في تناول المزيد من الآيس كريم بناءً على هذا البحث."