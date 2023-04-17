تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج، اليوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية تجنب الكافيين في رمضان حتي تستطيع النوم جيدًا، أما من الناحية المهنية حاول تجنب العصبية في العمل وكن أكثر هدوءًا، أما من الناحية العاطفية حاول أن تهتم بشريك حياتك هذه الفترة.

برج الثور

من الناحية الصحية تشعر بالخمول والكسل حاول أن لا تهمل وجبة السحور، أما من الناحية المهنية أن تتأكد من زملائك في العمل بخصوص المساعدة، أما من الناحية العاطفية اخرج اليوم أنت والشريك من باب التغيير.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية أكثر من البروتينات في رمضان لأنها تمدك بالطاقة، أما من الناحية المهنية حاول أن تتعلم أشياء جديدة من عملك، أما من الناحية العاطفية تفكر بعمل مفاجئة للشريك استعد.

برج السرطان

من الناحية الصحية أنت تشعر بعدم بأوجاع في الظهر والذراعين، أما من الناحية المهنية تأكد من إرسال الإيميلات قبل الخروج من العمل، أما من الناحية العاطفية لا تتسرع في معاتبة الشريك.

برج الأسد

من الناحية الصحية تفكر بعمل نظام غذائي جديد من أجل تخفيف وزنك، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الرغبة في الذهاب للعمل خذ إجازة، اما عاطفيًا تشعر بعدم الراحة من تصرفات الشريك.

برج العذراء

من الناحية الصحية تشعر بدوخة وغثيان حاول أن تزور طبيبك، أما من الناحية المهنية لا تستعجل بقرارتك في العمل وحاول التأني، عاطفيًا تلجأ لعمل تغيير لروتين حياتك مع الشريك.

برج الميزان

من الناحية الصحية تفكر بعمل رجيم سريع لتخفيف وزنك قبل قدوم عيد الفطر، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الراحة من تصرف زميل اتجاهك.

برج العقرب

من الناحية الصحية تجنب الحلويات الدسمة في رمضان، أما من الناحية المهنية أنت تبحث عن عمل جديد، عاطفيًا تخطط أنت والسرف بالسفر في عيد الفطر.

برج القوس

من الناحية الصحية اهتم بتناول الفيتامينات في رمضان ولا تهملها، أما مهنيًا تخطط للخروج مع الزملاء في نهاية رمضان، عاطفيًا لديك أمور جديدة يجب أن تبدأ بها اليوم.

برج الجدي

من الناحية الصحية لا تكثر من تناول السمبوسة والكبة واهتم بتناول السلطة، أما مهنيًا تشعر بخيبة أمل من تصرف زميلك.

برج الدلو

من الناحية الصحية مارس الرياضة في رمضان، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الراحة من تصرف المدير وتشعر بالقلق، أما من الناحية العاطفية حاول تجاهل عصبية الشريك ولا تجادله.

برج الحوت

من الناحية الصحية تفكر بالالتزام بنظام غذائي صحي وابتعد عن الكربوهيدرات، أما من الناحية المهنية تخطط للسفر مع المدير إلى دبي، أما عاطفيًا مفاجئة للشريك تفكر بالبدء بها.