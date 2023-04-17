حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية.. مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة - في بيان لها - أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوبي البلاد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.